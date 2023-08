YOUR VOTE: Candidates who’ve qualified for Oct. election in north La.

SHREVEPORT, La. (KSLA) - Election Day in Louisiana is Saturday, Oct. 14.

The biggest race of note is of course the gubernatorial one, but there are many other races going on in north Louisiana too. The qualifying period for the October election is Aug. 8-10.

This story will be updated multiple times per day as candidates continue to qualify. Keep up with real-time data on the Louisiana Secretary of State’s website here.

Here’s a breakdown of who has qualified so far for each race:

STATEWIDE/MULTI-PARISH RACES

GOVERNOR

Patrick Henry “Dat” Barthel (R)

Oscar “Omar” Dantzler Jr. (D)

“Xan” John (R)

Hunter Lundy (I)

John Schroder (R)

Shawn Wilson (D)

LIEUTENANT GOVERNOR

“Tami” Hotard (R)

William “Billy” Nungesser (R)

Chester Pritchett (no party)

SECRETARY OF STATE

“Gwen” Collins-Greenup (D)

Nancy Landry (R)

Clay Schexnayder (R)

Brandon Trosclair (R)

ATTORNEY GENERAL

John Stefanski (R)

TREASURER

John Fleming (R)

Dustin Granger (D)

Scott McKnight (R)

COMMISSIONER OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Michael G. “Mike” Strain (R)

COMMISSIONER OF INSURANCE

“Tim” Temple (R)

R.D. “Rich” Weaver (D)

STATE SENATOR - DISTRICT 29 (BIENVILLE & NATCHITOCHES)

Wendell Jay Luneau (D)

STATE SENATOR - DISTRICT 31 (BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, DESOTO, NATCHITOCHES, RED RIVER, SABINE, & WEBSTER)

“Mike” McConathy (R)

Alan Seabaugh (R)

STATE SENATOR - DISTRICT 33 (BIENVILLE, CLAIBORNE, & WEBSTER)

Stewart Cathey Jr. (R)

Harvey “Ned” White (R)

STATE SENATOR - DISTRICT 38 (CADDO & DESOTO)

John Milkovich (R)

STATE SENATOR - DISTRICT 39 (BOSSIER & CADDO)

Samuel L. “Sam” Jenkins Jr. (D)

Barbara M. Norton (D)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 2 (BOSSIER & CADDO)

Terence Vinson (D)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 5 (BOSSIER, CADDO & RED RIVER)

Dennis Bamburg Jr. (R)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 7 (CADDO, DESOTO & SABINE)

Larry Bagley (R)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 10 (BOSSIER & WEBSTER)

Wayne McMahen (R)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 11 (BIENVILLE & CLAIBORNE)

Deandre Alexander (D)

Ray Ivory Sr. (no party)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 13 (BIENVILLE & NATCHITOCHES)

Jack G. McFarland (R)

PARISH-SPECIFIC RACES

BIENVILLE

SHERIFF

John Ballance (no party)

Henry Ford (D)

CLERK OF COURT

William “Eddie” Holmes (no party)

ASSESSOR

Ricardo “Rick” Moore (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 1

William “Bill” Sims (I)

David Williams (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 2

Jerry Roberson (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

Victor “Vic” Fowler (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 6

Harold Byrd (no party)

BOSSIER

SHERIFF

“Chris” Green (R)

Julian C. Whittington (R)

CLERK OF COURT

Jill Sessions (R)

ASSESSOR

Bobby Edmiston (R)

CORONER

“Mike” Williams (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 2

Glenn Benton (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 3

Philip Rodgers (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 4

Jack Harvill (R)

Donald Stephens (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

Julianna Parks (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 7

James “Jimmy” Cochran (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 8

“Doug” Rimmer Sr. (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 9

Pamela M. “Pam” Glorioso (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 10

Jerome L. Darby (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 11

“Tom” Salzer (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 12

Paul “Mac” Plummer (R)

“Keith” Sutton (R)

SCHOOL BOARD - DISTRICT 4

John “Tommy” Green (R)

CADDO

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 1

Danny McCormick (R)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 4

Jasmine R. Green (D)

JUVENILE COURT JUDGE, ELEC. SECT. 3A

Justin Courtney (R)

Heidi Martin (R)

SHERIFF

Henry L. Whitehorn Sr. (D)

CLERK OF COURT

“Mike” Spence (D)

ASSESSOR

Kristin Hardin Gonzalez (D)

CORONER

Todd Thoma (R)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 1

Todd Hopkins (R)

Chris Kracman (R)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 3

Joshua A. Hanson (no party)

Victor L. Thomas (D)

Michael D. Williams (D)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 4

Frank Thaxton (R)

John-Paul Young (R)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 5

Roy Burrell (D)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 7

Stormy Gage Watts (D)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 8

Grace Anne Blake (R)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 10

Quinton J. Aught (D)

Kenny Gordon (D)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 11

“Ed” Lazarus (R)

PARISH COMMISSIONER - DISTRICT 12

Ken Epperson Sr. (D)

JUSTICE OF THE PEACE - WARD 2, OIL CITY DISTRICT

Philip “Kru” Craft (no party)

CLAIBORNE

BESE - DISTRICT 5

“Toby” Brazzel (R)

SHERIFF

Michael D. Allen (I)

“Sam” Dowies (no party)

“Van” McDaniel (no party)

CLERK OF COURT

Brian M. Flynn (no party)

ASSESSOR

“Katie” Buckner Coburn (no party)

“Bob” Robinson (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 2

Mark Furlow (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 4

Mary J. McDaniel (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

Paul Cook (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 6

Scott Davidson (no party)

James “Jim” Slaton (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 8

Malcolm A. Cooper (D)

Tommy Sanders (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 9

“Gil” Dowies (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 10

Willie J. Young Sr. (D)

DESOTO

SHERIFF

“Kenny” Gingles (R)

Jayson Richardson (R)

CLERK OF COURT

Jeremy M. Evans (R)

Layne Huckabay (R)

ASSESSOR

Haus Cordray (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 1A

Jimmy L. Holmes Jr. (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 1B

Bubba Clark (R)

Leroy Creech (R)

Dewayne Mitchell (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 1C

Keith Parker (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 2

Robby Latham (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 4A

Richard Fuller (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 4B

Jeri A. Burrell (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 4D

Trina Boyd-Simpson (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

Reggie Roe (R)

NATCHITOCHES

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 22

“Gabe” Firment (R)

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 25

Jason Dewitt (R)

Patricia “Trish” Leleux (R)

SHERIFF

Michael “Mike” Wilson (D)

CLERK OF COURT

David Stamey (I)

ASSESSOR

Yolanda “Tootie” Chevalier-Reed (D)

CORONER

Steven Enlow Clanton (no party)

PARISH PRESIDENT

John Richmond (no party)

John D. Salter (I)

COUNCIL MEMBER - DISTRICT 4

Marty Cheatwood (R)

COUNCIL MEMBER - DISTRICT 5

Mark E. Kerry (R)

Joseph N. Metoyer (I)

Michael S. Salard (I)

Ricky Sanders (no party)

RED RIVER

SHERIFF

Thomas “Tommy” Ashworth (I)

Glen Edwards (D)

CLERK OF COURT

Stuart Shaw (I)

ASSESSOR

Dovie Beard (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 1

William Brown (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 2

Brandon Hillman (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 4

Jessie Davis (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

John “JuneBug” Moore (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 6

“Ben” Taylor (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 7

“Tray” Murray (I)

CHIEF OF POLICE - VILLAGE OF HALL SUMMIT

Joshua Adams (R)

SABINE

STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 24

Clarence Beebe (R)

Rodney Schamerhorn (R)

SHERIFF

Coby Lang (R)

CLERK OF COURT

Shelly Salter (R)

ASSESSOR

Christopher “Chris” Tidwell (R)

CORONER

Mark Holder (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 2

Barry Stevens (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 3

Bruce A. Taylor (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

Ronald L. “Ronny” Bison (R)

“Pat” Scarborough (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 6

Eric Garcie (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 7

Ricky “K-Wall” Sepulvado (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 8

Daniel “Pat” Procell (R)

“Kenny” John Remedies (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 9

Randy Byrd (R)

MAYOR - VILLAGE OF PLEASANT HILL

Gloria Stewart (D)

WEBSTER

SHERIFF

Jason Parker (R)

CLERK OF COURT

Holli Vining (no party)

ASSESSOR

Denise Edwards (no party)

POLICE JUROR - DISTRICT 1

Bruce Blanton (I)

POLICE JUROR - DISTRICT 4

Randy Thomas (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 5

“Mike” Griffith (R)

George Rice (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 7

“Steve” Lemmons (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 9

Beverly Kennon (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 10

Darrell Morris (R)

POLICE JUROR - DISTRICT 11

“Steve” Ramsey (D)

POLICE JUROR - DISTRICT 12

Adam Lee (R)

