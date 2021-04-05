FULL PHONE CALL: LSU athletics officials confront man who claimed to represent Guice accuser over $100K hush money demand

BATON ROUGE, La. (WAFB) - Through a public records request, the 9NEWS INVESTIGATORS have obtained a copy of a firey phone call between LSU senior associate athletic director Miriam Segar, high-ranking athletic department administrator Verge Ausberry, and Cleave Willams, a man who demanded hush money over sexual, verbal harassment allegations against star Tiger football player Derrius Guice.
The woman who raised those allegations, Gloria Scott, 74, claims when she encountered Guice at the Louisiana Superdome in 2017, he made crude sexual comments to her and grabbed his private parts.
On Monday, April 5, Scott told Baton Rouge media reporters that Williams never had permission to demand money on her behalf.
In a portion of the call, Segar confronts Williams about the hush money demand. See below:
“MIRIAM SEGAR: OK, CAN I ASK YOU...LET ME ASK YOU ANOTHER QUESTION...WHAT’S CONFUSING TO ME IS BECAUSE [SCOTT] NEVER SAID ANYTHING ABOUT MONETARY COMPENSATION TO ME...SHE JUST SAID SHE DIDN’T WANT HIM TO PLAY IN THE BOWL GAME OR SHE WOULD GO TO THE MEDIA. SO WHY ARE YOU SAYING THAT? I’M CONFUSED. LIKE, IF WE...IF HE DOESN’T PLAY IN THE BOWL GAME, THEN YOU DON’T CARE ABOUT THE MONETARY COMPENSATION. BUT IF HE DOES PLAY IN THE BALL GAME, THEN YOU WANT MONETARY TIPS?
CLEAVON WILLIAMS: IF YOU GUYS...IF YOU GUYS VALUE HIM ON THE FIELD PLAYING...I MEAN...
MIRIAM SEGAR: BUT IF HE DOESN’T PLAY, THEN YOU DON’T CARE ABOUT THE MONEY. THAT’S WHAT YOU’RE SAYING?
CLEAVON WILLIAMS :YEP. YEP. SO BASICALLY...SO BASICALLY WITH THAT CLEAR...WITH THAT CLARITY, THAT PUTS THE ONUS ON, I MEAN, HOW YOU GUYS FEEL ABOUT HIM NOT PLAYING?
MIRIAM SEGAR: HOW MUCH ARE YOU THINKING THAT SHE’S ASKING FOR? WHAT KIND OF COMPENSATION ARE WE TALKING ABOUT.
CLEAVON WILLIAMS: I MEAN, I MEAN WELL I DON’T HAVE A MAGIC NUMBER. RIGHT, RIGHT IN FRONT OF ME. BUT AT THE END OF THE DAY, I MEAN, IT ALL DEPENDS ON THE VALUE THAT DERRIUS HAS.
MIRIAM SEGAR: NO. HOW MUCH? HOW MUCH? I MEAN, YOU HAD TO HAVE TALKED TO HER ABOUT IT IF YOU’RE REPRESENTING HER INTERESTS. HOW MUCH?
CLEAVON WILLIAMS : YES. I MEAN...I MEAN, YOU GUYS TELL ME. WHAT TYPE OF INTEREST IS DERRIUS IN PLAYING IN THE CITRUS BOWL?”
In another portion of that same call Williams suggested the stakes were higher because of Guice’s status in the athletics program.
“MIRIAM SEGAR : SO, I JUST WANT TO I WANT TO UNDERSTAND WHAT YOU JUST SAID. I THINK WHAT YOU SAID WAS IF LSU WANTS TO PROTECT DERRIUS AND LSU WANTS HIM TO PLAY [AND] PROTECT HIS CHARACTER, THAT YOU EXPECT LSU TO PROVIDE MONETARY COMPENSATION TO MRS. SCOTT.
CLEAVON WILLIAMS: YES, MA’AM. YOU’VE GOT THAT VERY CLEAR.
MIRIAM SEGAR - WELL, I WANT TO MAKE SURE YOU...GO AHEAD.
CLEAVON WILLIAMS: IF THAT IS A CONCERN OF YOU GUYS. I MEAN, BELIEVE ME, I BELIEVE ALL OF IT. YEAH, I HAVE SEEN IT ALL DIRECTIONS AND, YOU KNOW, LIKE [SHARON LEWIS, LSU FOOTBALL RECRUITING OFFICIAL] INITIALLY STATED, THAT THIS WAS NOT AN LSU EVENT, BUT [GUICE] STILL IS A CURRENT LSU PRODUCT WHO OBVIOUSLY LSU IS PROFITING OFF OF. IT’S NO SECRET...LET’S MAKE SURE WE’RE VERY CLEAR....MAKE SURE WE’RE VERY CLEAR. LEONARD FOURNETTE WAS THE PRIZE LAST YEAR HERE. THIS YEAR IT’S DERRIUS, ARDEN KEY, AND ONE OR TWO MORE.”
In addition to the recorded phone call, three voicemails related to the matter were obtained by WAFB-TV through a public records request filed with the university.
Scott left the voicemails for Segar in December 2017 after calling for an update. Listen to the voicemails in the video below.
Copyright 2021 WAFB. All rights reserved.