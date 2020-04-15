Easter Sunday storms produce 8 ArkLaTex tornadoes

Easter Sunday storms produce 8 ArkLaTex tornadoes
Tornado tracks from Easter Sunday storms (Source: KSLA)
By Jeff Castle | April 15, 2020 at 8:38 PM CDT - Updated April 15 at 8:38 PM

The National Weather Service in Shreveport has confirmed at least 8 tornadoes did damage across east Texas and northwest Louisiana on Sunday. The strongest tornado was an EF-2 in Desoto Parish with maximum winds of 125 mph. Two people were injured in that tornado, but no deaths were reported with any of the storms.

Here are the detailed findings for each tornado:

TORNADO #1 - SOUTHEAST OF TIMPSON IN SHELBY COUNTY, TX...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 90 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 0.74 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 30.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 09:06 AM CDT

START LOCATION: 1 SE TIMPSON / SHELBY COUNTY / TX

START LAT/LON: 31.8921 / -94.3827

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 09:07 AM CDT

END LOCATION: 2 ESE TIMPSON / SHELBY COUNTY / TX

END LAT/LON: 31.8932 / -94.3702

SUMMARY: A TORNADO BRIEFLY TOUCHED DOWN IN A PRIMARILY WOODED

AREA ALONG COUNTY ROAD 4037. THE TORNADO SNAPPED AND UPROOTED

APPROXIMATELY 50 HARDWOOD AND SOFTWOOD TREES ALONG ITS PATH.

TORNADO #2 - SOUTHEAST OF SCOTTSVILLE IN HARRISON COUNTY, TX...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 107 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 7.49 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 100.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 09:09 AM CDT

START LOCATION: 7 S SCOTTSVILLE / HARRISON COUNTY / TX

START LAT/LON: 32.4279 / -94.2342

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 09:20 AM CDT

END LOCATION: 5 WNW WASKOM / HARRISON COUNTY / TX

END LAT/LON: 32.5021 / -94.142

SUMMARY: AN EF-1 TORNADO MOVED THROUGH CENTRAL HARRISON COUNTY IN

EAST TEXAS DURING THE MORNING HOURS OF EASTER SUNDAY. THIS STORM

UPROOTED TREES AND DOWNED POWERLINES IN THE AREA. THIS WAS ONE OF

THE FIRST TORNADOES THAT OCCURRED EASTER MORNING THROUGHOUT THE

AREA.

TORNADO #3 - SOUTHWEST OF FRIERSON IN DE SOTO PARISH, LA...

RATING: EF2

ESTIMATED PEAK WIND: 125 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 9.18 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 400.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 2

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 09:41 AM CDT

START LOCATION: 4 N GRAND CANE / DE SOTO PARISH / LA

START LAT/LON: 32.1493 / -93.7946

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 09:53 AM CDT

END LOCATION: 9 ESE STONEWALL / DE SOTO PARISH / LA

END LAT/LON: 32.2206 / -93.6647

SUMMARY: THE TORNADO FIRST TOUCHED DOWN ALONG ADAMS RD AND DOWNED

HUNDREDS OF TREES AS IT CROSSED SIMPTON RD, MYRTLE HILL RD, AND

WILLIE X RD. ALONG WILLIE X RD, IT DAMAGED THE SHINGLES OF THREE

SINGLE FAMILY HOMES AND A CHURCH. AS THE TORNADO CROSSED HIGHWAY

5 IT STRENGTHENED AND COMPLETELY DESTROYED THREE SINGLE WIDE

MANUFACTURED HOMES, RIPPED THE ROOF OFF AND COLLAPSED WALLS

ON TWO HOMES, SHIFTED A PORTION OF A HOME OFF ITS FOUNDATION

WHILE RIPPING ITS ROOF OFF, AND THEN DAMAGED AN EXTERIOR WALL

AND A CARPORT IN ADDITION TO RIPPING PORTIONS OF THE ROOF OFF

OF A FOURTH HOME. ONE OF THE MANUFACTURED HOMES DESTROYED HAD 5

RESIDENTS INSIDE WHEN THE TORNADO STRUCK AND ALL 5 SURVIVED,

WITH ONLY ONE OF THE FIVE INJURED WHILE THE OTHERS ONLY

EXPERIENCED MINOR BUMPS AND BRUISES. THE TORNADO WENT ON TO

COMPLETELY DESTROYED THE FOURTH SINGLE WIDE MANUFACTURED HOME

AND DAMAGE THE ROOFS OF TWO ADDITIONAL HOMES ALONG FULLER

LANE. THE TORNADO CONTINUED ON SNAP AND UPROOT SEVERAL TREES

JUST OFF OF SCOTT RD AND THEN DO SHINGLE DAMAGE TO HOMES OFF PIN

OAK FLAT RD AND BERRY LANE. THE TORNADO THEN WENT ON TO UPROOT AND

SNAP TREES AS IT CROSSED HIGHWAY 175 AND INTERSTATE 49 JUST

SOUTH OF THE FRIERSON EXIT. AFTER DOWNING APPROXIMATELY 20 MORE

TREES, THE TORNADO LIFTED NEAR FRIENDSHIP RD.

A SPECIAL THANKS GOES OUT TO THE DE SOTO PARISH OFFICE OF HOMELAND

SECURITY AND EMERGENCY PREPAREDNESS FOR THEIR ASSISTANCE IN

LOCATING DAMAGE ACROSS THE PARISH.

TORNADO #4 - BENTON IN CENTRAL BOSSIER PARISH, LA...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 105 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 0.44 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 125.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 09:52 AM CDT

START LOCATION: BENTON / BOSSIER PARISH / LA

START LAT/LON: 32.6975 / -93.7439

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 09:53 AM CDT

END LOCATION: BENTON / BOSSIER PARISH / LA

END LAT/LON: 32.6986 / -93.7366

SUMMARY: AN EF-0 TORNADO STARTED NEAR CADDO AVE SOUTH OF 5TH ST IN

THE TOWN OF BENTON LA, AND MOVED TO THE EAST INCREASING IN

STRENGTH TO AN EF1 RATING AS IT CROSS 5TH ST. BETWEEN SIBLEY AND

BOSSIER STREETS BEFORE DISSIPATING EAST OF PINE ST. SEVERAL BUILDINGS

IN TOWN HAD ROOF DAMAGE, THE FEED STORE HAD FLAT ROOF COVERING

REMOVED, AND A SINGLE FAMILY HOME HAD A LARGE PORCH DISLODGED WITH

ROOF REMOVED FROM THE RESIDENCE.

A SPECIAL THANKS GOES OUT TO THE BOSSIER PARISH OFFICE OF HOMELAND

SECURITY AND EMERGENCY PREPAREDNESS FOR THEIR ASSISTANCE IN

LOCATING DAMAGE ACROSS THE PARISH.

TORNADO #5 - WEST OF WESTDALE IN DE SOTO PARISH, LA...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 110 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 6.75 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 300.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 09:57 AM CDT

START LOCATION: 10 NE MANSFIELD / DE SOTO PARISH / LA

START LAT/LON: 32.1448 / -93.5866

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 10:05 AM CDT

END LOCATION: 10 W HALL SUMMIT / RED RIVER PARISH / LA

END LAT/LON: 32.1959 / -93.4903

SUMMARY: THE TORNADO FIRST TOUCHED DOWN NEAR RED LICK RD, WHERE

IT BROKE LARGE LIMBS AND UPROOTED SEVERAL HARDWOOD AND SOFTWOOD

TREES. THE TORNADO WEAKENED AS IT CONTINUE ON TO BREAK LIMBS AND

CROSS OVER THE MANSFIELD PAPER MILL. THE TORNADO RE-STRENGTHENED

AND WIDENED ITS PATH TO NEARLY 300 YARDS AS IT SNAPPED AND

UPROOTED HUNDREDS OF TREES AS IT CROSSED BAYOU PIERRE. THE

TORNADO THEN WEAKENED AND LIFTED SHORTLY AFTER CROSSING YEARWOOD

RD.

TORNADO #6 - LAKE BISTINEAU AREA IN SOUTHERN WEBSTER PARISH, LA...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 107 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 6.17 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 1000.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 10:10 AM CDT

START LOCATION: 6 SSE DOYLINE / WEBSTER PARISH / LA

START LAT/LON: 32.4272 / -93.3805

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 10:18 AM CDT

END LOCATION: 1 W HEFLIN / WEBSTER PARISH / LA

END LAT/LON: 32.4602 / -93.2829

SUMMARY: AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN WEST OF GORTON RD. AND NORTH

OF HIGHWAY 163 ON THE SW SHORE OF LAKE BISTINEAU IN SOUTHWEST WEBSTER

PARISH, LA. IT UPROOTED AND SNAPPED TREES AS IT CROSSED THE

LAKE NEAR MOSS POINT LOOP RD. THE TORNADO LIFTED PART OF THE ROOF

OFF OF A SINGLE FAMILY HOME NEAR THE INTERSECTION OF DIAMOND AND WEBSTER

ROADS AS THE STORM MOVED EAST. IT CONTINUED TO UPROOT AND SNAP TREES AS

IT MOVED ALONG WOODMILL RD BEFORE DISSIPATING AFTER CROSSING HIGHWAY 371

NORTH OF WOODMILL RD. JUST WEST OF HEFLIN. SEVERAL HOMES HAD ROOF DAMAGE

AND A SMALL METAL STORAGE BUILDING WAS RELOCATED SEVERAL YARDS AWAY

FROM ITS FOUNDATION.

TORNADO #7 - NORTH OF ASHLAND IN SOUTHWEST BIENVILLE PARISH, LA...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 107 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 1.62 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 400.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 10:30 AM CDT

START LOCATION: 2 N ASHLAND / BIENVILLE PARISH / LA

START LAT/LON: 32.1488 / -93.1185

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 10:31 AM CDT

END LOCATION: 3 NNE ASHLAND / BIENVILLE PARISH / LA

END LAT/LON: 32.1653 / -93.0989

SUMMARY: A BRIEF EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN JUST NORTH OF THE

BIENVILLE AND NATCHITOCHES PARISH LINE ALONG FOSTER ARBOR ROAD AND

TRACKED NORTHEAST FOR NEARLY 2 MILES, CROSSING HIGHWAY 153, NEW

RAMAH ROAD, CLOUD ROAD, AND THOMPSON ROAD IN THE PROCESS. THE TORNADO

DID MOSTLY TREE DAMAGE, BUT A FEW STRUCTURES DID SUSTAIN MINOR ROOF

DAMAGE FROM THE WIND (NOT FALLING BRANCHES OR TREES). THE MOST

CONSIDERABLE DAMAGE OCCURRED AS THE TORNADO CROSSED THOMPSON ROAD

AND SCORES OF LARGE PINE TREES HAD THEIR TRUNKS SNAPPED. RADAR DATA

SUGGESTED THE TORNADO LIKELY CONTINUED ON FOR ANOTHER MILE OR TWO

EAST OF THOMPSON ROAD, BUT THERE WAS NO ACCESS TO THOSE AREAS FOR

THE SURVEY TO CONFIRM.

TORNADO #8 - ARCADIA IN NORTHEAST BIENVILLE PARISH, LA...

RATING: EF1

ESTIMATED PEAK WIND: 110 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/: 0.80 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/: 75.0 YARDS

FATALITIES: 0

INJURIES: 0

START DATE: 04/12/2020

START TIME: 10:39 AM CDT

START LOCATION: 1 NW ARCADIA / BIENVILLE PARISH / LA

START LAT/LON: 32.5636 / -92.9451

END DATE: 04/12/2020

END TIME: 10:44 AM CDT

END LOCATION: 1 NNW ARCADIA / BIENVILLE PARISH / LA

END LAT/LON: 32.5678 / -92.9329

SUMMARY: AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN JUST WEST OF ARCADIA, LA, NEAR

HIGHWAY 9 SOUTH OF I-20. THE TORNADO MOVED TO THE EAST-NORTHEAST

UPROOTING AND SNAPPING TREES AND POWER LINES. IT COMPLETELY

DESTROYED A SMALL OUT BUILDING ON SAPP ST. WEST OF SMITH AVE. A

SINGLE FAMILY HOME LOST ABOUT 20 PERCENT OF IT METAL ROOF ALSO IN

THIS AREA. A MOBILE HOME WAS ROLLED OFF OF ITS FOUNDATION ALONG

CRAWFORD RD SOUTH OF I-20. AS THE STORM CROSSED THE INTERSTATE, IT

UPROOTED SEVERAL TREES BEFORE DISSIPATING JUST NORTH OF I-20.

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