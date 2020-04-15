Easter Sunday storms produce 8 ArkLaTex tornadoes

The National Weather Service in Shreveport has confirmed at least 8 tornadoes did damage across east Texas and northwest Louisiana on Sunday. The strongest tornado was an EF-2 in Desoto Parish with maximum winds of 125 mph. Two people were injured in that tornado, but no deaths were reported with any of the storms.
Here are the detailed findings for each tornado:
TORNADO #1 - SOUTHEAST OF TIMPSON IN SHELBY COUNTY, TX...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 90 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.74 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 30.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 09:06 AM CDT
START LOCATION: 1 SE TIMPSON / SHELBY COUNTY / TX
START LAT/LON: 31.8921 / -94.3827
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 09:07 AM CDT
END LOCATION: 2 ESE TIMPSON / SHELBY COUNTY / TX
END LAT/LON: 31.8932 / -94.3702
SUMMARY: A TORNADO BRIEFLY TOUCHED DOWN IN A PRIMARILY WOODED
AREA ALONG COUNTY ROAD 4037. THE TORNADO SNAPPED AND UPROOTED
APPROXIMATELY 50 HARDWOOD AND SOFTWOOD TREES ALONG ITS PATH.
TORNADO #2 - SOUTHEAST OF SCOTTSVILLE IN HARRISON COUNTY, TX...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 107 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 7.49 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 100.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 09:09 AM CDT
START LOCATION: 7 S SCOTTSVILLE / HARRISON COUNTY / TX
START LAT/LON: 32.4279 / -94.2342
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 09:20 AM CDT
END LOCATION: 5 WNW WASKOM / HARRISON COUNTY / TX
END LAT/LON: 32.5021 / -94.142
SUMMARY: AN EF-1 TORNADO MOVED THROUGH CENTRAL HARRISON COUNTY IN
EAST TEXAS DURING THE MORNING HOURS OF EASTER SUNDAY. THIS STORM
UPROOTED TREES AND DOWNED POWERLINES IN THE AREA. THIS WAS ONE OF
THE FIRST TORNADOES THAT OCCURRED EASTER MORNING THROUGHOUT THE
AREA.
TORNADO #3 - SOUTHWEST OF FRIERSON IN DE SOTO PARISH, LA...
RATING: EF2
ESTIMATED PEAK WIND: 125 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 9.18 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 400.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 2
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 09:41 AM CDT
START LOCATION: 4 N GRAND CANE / DE SOTO PARISH / LA
START LAT/LON: 32.1493 / -93.7946
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 09:53 AM CDT
END LOCATION: 9 ESE STONEWALL / DE SOTO PARISH / LA
END LAT/LON: 32.2206 / -93.6647
SUMMARY: THE TORNADO FIRST TOUCHED DOWN ALONG ADAMS RD AND DOWNED
HUNDREDS OF TREES AS IT CROSSED SIMPTON RD, MYRTLE HILL RD, AND
WILLIE X RD. ALONG WILLIE X RD, IT DAMAGED THE SHINGLES OF THREE
SINGLE FAMILY HOMES AND A CHURCH. AS THE TORNADO CROSSED HIGHWAY
5 IT STRENGTHENED AND COMPLETELY DESTROYED THREE SINGLE WIDE
MANUFACTURED HOMES, RIPPED THE ROOF OFF AND COLLAPSED WALLS
ON TWO HOMES, SHIFTED A PORTION OF A HOME OFF ITS FOUNDATION
WHILE RIPPING ITS ROOF OFF, AND THEN DAMAGED AN EXTERIOR WALL
AND A CARPORT IN ADDITION TO RIPPING PORTIONS OF THE ROOF OFF
OF A FOURTH HOME. ONE OF THE MANUFACTURED HOMES DESTROYED HAD 5
RESIDENTS INSIDE WHEN THE TORNADO STRUCK AND ALL 5 SURVIVED,
WITH ONLY ONE OF THE FIVE INJURED WHILE THE OTHERS ONLY
EXPERIENCED MINOR BUMPS AND BRUISES. THE TORNADO WENT ON TO
COMPLETELY DESTROYED THE FOURTH SINGLE WIDE MANUFACTURED HOME
AND DAMAGE THE ROOFS OF TWO ADDITIONAL HOMES ALONG FULLER
LANE. THE TORNADO CONTINUED ON SNAP AND UPROOT SEVERAL TREES
JUST OFF OF SCOTT RD AND THEN DO SHINGLE DAMAGE TO HOMES OFF PIN
OAK FLAT RD AND BERRY LANE. THE TORNADO THEN WENT ON TO UPROOT AND
SNAP TREES AS IT CROSSED HIGHWAY 175 AND INTERSTATE 49 JUST
SOUTH OF THE FRIERSON EXIT. AFTER DOWNING APPROXIMATELY 20 MORE
TREES, THE TORNADO LIFTED NEAR FRIENDSHIP RD.
A SPECIAL THANKS GOES OUT TO THE DE SOTO PARISH OFFICE OF HOMELAND
SECURITY AND EMERGENCY PREPAREDNESS FOR THEIR ASSISTANCE IN
LOCATING DAMAGE ACROSS THE PARISH.
TORNADO #4 - BENTON IN CENTRAL BOSSIER PARISH, LA...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 105 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.44 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 125.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 09:52 AM CDT
START LOCATION: BENTON / BOSSIER PARISH / LA
START LAT/LON: 32.6975 / -93.7439
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 09:53 AM CDT
END LOCATION: BENTON / BOSSIER PARISH / LA
END LAT/LON: 32.6986 / -93.7366
SUMMARY: AN EF-0 TORNADO STARTED NEAR CADDO AVE SOUTH OF 5TH ST IN
THE TOWN OF BENTON LA, AND MOVED TO THE EAST INCREASING IN
STRENGTH TO AN EF1 RATING AS IT CROSS 5TH ST. BETWEEN SIBLEY AND
BOSSIER STREETS BEFORE DISSIPATING EAST OF PINE ST. SEVERAL BUILDINGS
IN TOWN HAD ROOF DAMAGE, THE FEED STORE HAD FLAT ROOF COVERING
REMOVED, AND A SINGLE FAMILY HOME HAD A LARGE PORCH DISLODGED WITH
ROOF REMOVED FROM THE RESIDENCE.
A SPECIAL THANKS GOES OUT TO THE BOSSIER PARISH OFFICE OF HOMELAND
SECURITY AND EMERGENCY PREPAREDNESS FOR THEIR ASSISTANCE IN
LOCATING DAMAGE ACROSS THE PARISH.
TORNADO #5 - WEST OF WESTDALE IN DE SOTO PARISH, LA...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 110 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 6.75 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 300.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 09:57 AM CDT
START LOCATION: 10 NE MANSFIELD / DE SOTO PARISH / LA
START LAT/LON: 32.1448 / -93.5866
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 10:05 AM CDT
END LOCATION: 10 W HALL SUMMIT / RED RIVER PARISH / LA
END LAT/LON: 32.1959 / -93.4903
SUMMARY: THE TORNADO FIRST TOUCHED DOWN NEAR RED LICK RD, WHERE
IT BROKE LARGE LIMBS AND UPROOTED SEVERAL HARDWOOD AND SOFTWOOD
TREES. THE TORNADO WEAKENED AS IT CONTINUE ON TO BREAK LIMBS AND
CROSS OVER THE MANSFIELD PAPER MILL. THE TORNADO RE-STRENGTHENED
AND WIDENED ITS PATH TO NEARLY 300 YARDS AS IT SNAPPED AND
UPROOTED HUNDREDS OF TREES AS IT CROSSED BAYOU PIERRE. THE
TORNADO THEN WEAKENED AND LIFTED SHORTLY AFTER CROSSING YEARWOOD
RD.
TORNADO #6 - LAKE BISTINEAU AREA IN SOUTHERN WEBSTER PARISH, LA...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 107 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 6.17 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 1000.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 10:10 AM CDT
START LOCATION: 6 SSE DOYLINE / WEBSTER PARISH / LA
START LAT/LON: 32.4272 / -93.3805
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 10:18 AM CDT
END LOCATION: 1 W HEFLIN / WEBSTER PARISH / LA
END LAT/LON: 32.4602 / -93.2829
SUMMARY: AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN WEST OF GORTON RD. AND NORTH
OF HIGHWAY 163 ON THE SW SHORE OF LAKE BISTINEAU IN SOUTHWEST WEBSTER
PARISH, LA. IT UPROOTED AND SNAPPED TREES AS IT CROSSED THE
LAKE NEAR MOSS POINT LOOP RD. THE TORNADO LIFTED PART OF THE ROOF
OFF OF A SINGLE FAMILY HOME NEAR THE INTERSECTION OF DIAMOND AND WEBSTER
ROADS AS THE STORM MOVED EAST. IT CONTINUED TO UPROOT AND SNAP TREES AS
IT MOVED ALONG WOODMILL RD BEFORE DISSIPATING AFTER CROSSING HIGHWAY 371
NORTH OF WOODMILL RD. JUST WEST OF HEFLIN. SEVERAL HOMES HAD ROOF DAMAGE
AND A SMALL METAL STORAGE BUILDING WAS RELOCATED SEVERAL YARDS AWAY
FROM ITS FOUNDATION.
TORNADO #7 - NORTH OF ASHLAND IN SOUTHWEST BIENVILLE PARISH, LA...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 107 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 1.62 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 400.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 10:30 AM CDT
START LOCATION: 2 N ASHLAND / BIENVILLE PARISH / LA
START LAT/LON: 32.1488 / -93.1185
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 10:31 AM CDT
END LOCATION: 3 NNE ASHLAND / BIENVILLE PARISH / LA
END LAT/LON: 32.1653 / -93.0989
SUMMARY: A BRIEF EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN JUST NORTH OF THE
BIENVILLE AND NATCHITOCHES PARISH LINE ALONG FOSTER ARBOR ROAD AND
TRACKED NORTHEAST FOR NEARLY 2 MILES, CROSSING HIGHWAY 153, NEW
RAMAH ROAD, CLOUD ROAD, AND THOMPSON ROAD IN THE PROCESS. THE TORNADO
DID MOSTLY TREE DAMAGE, BUT A FEW STRUCTURES DID SUSTAIN MINOR ROOF
DAMAGE FROM THE WIND (NOT FALLING BRANCHES OR TREES). THE MOST
CONSIDERABLE DAMAGE OCCURRED AS THE TORNADO CROSSED THOMPSON ROAD
AND SCORES OF LARGE PINE TREES HAD THEIR TRUNKS SNAPPED. RADAR DATA
SUGGESTED THE TORNADO LIKELY CONTINUED ON FOR ANOTHER MILE OR TWO
EAST OF THOMPSON ROAD, BUT THERE WAS NO ACCESS TO THOSE AREAS FOR
THE SURVEY TO CONFIRM.
TORNADO #8 - ARCADIA IN NORTHEAST BIENVILLE PARISH, LA...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 110 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.80 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 75.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/12/2020
START TIME: 10:39 AM CDT
START LOCATION: 1 NW ARCADIA / BIENVILLE PARISH / LA
START LAT/LON: 32.5636 / -92.9451
END DATE: 04/12/2020
END TIME: 10:44 AM CDT
END LOCATION: 1 NNW ARCADIA / BIENVILLE PARISH / LA
END LAT/LON: 32.5678 / -92.9329
SUMMARY: AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN JUST WEST OF ARCADIA, LA, NEAR
HIGHWAY 9 SOUTH OF I-20. THE TORNADO MOVED TO THE EAST-NORTHEAST
UPROOTING AND SNAPPING TREES AND POWER LINES. IT COMPLETELY
DESTROYED A SMALL OUT BUILDING ON SAPP ST. WEST OF SMITH AVE. A
SINGLE FAMILY HOME LOST ABOUT 20 PERCENT OF IT METAL ROOF ALSO IN
THIS AREA. A MOBILE HOME WAS ROLLED OFF OF ITS FOUNDATION ALONG
CRAWFORD RD SOUTH OF I-20. AS THE STORM CROSSED THE INTERSTATE, IT
UPROOTED SEVERAL TREES BEFORE DISSIPATING JUST NORTH OF I-20.
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