Balloon strays from Caddo Common Park

โ€œ๐๐€๐‹๐‹๐Ž๐Ž๐ ๐Ž๐ ๐“๐‡๐„ ๐‹๐Ž๐Ž๐’๐„! ๐€ ๐‘๐€๐ˆ๐๐๐Ž๐– ๐‚๐ˆ๐“๐˜ ๐‡๐„๐‹๐ˆ๐”๐Œ ๐๐€๐‹๐‹๐Ž๐Ž๐ ๐ข๐ฌ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐จ๐จ๐ฌ๐ž ๐ญ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐ฌ๐จ๐ฎ๐ญ๐ก! If you find it! Bring it back to Rainbow City (or the Shreveport Regional Arts Council at the Central Artstation - 801 Crockett St) for a $100 reward! Or...Call! 318-426-6486!! Weโ€™ll come and get it!! The balloon is approximately 12 feet in diameter โ€” green and white stripes!โ€